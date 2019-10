3000 événements pour raconter l'expérience Erasmus

L'INTERVIEW / L'Europe sur le terrain avec les #ErasmusDays

Depuis la création d'Erasmus en 1987, ce sont plus de 10 millions de jeunes qui ont pu bénéficier de ces fameux programmes européenns de mobilité. Autant d'alumni qui sont invités à témoigner et partager leurs expériences lors des #ErasmusDays, à l'initiative de l'agence Erasmus+ dans plus de 48 pays à travers l'Union Européenne et le monde. 3000 animations sont prévues entre le 10 et 12 octobre, organisées par les acteurs de l'éducation, de la jeunesse et du sport.

Jean-Luc Prigent, directeur de cabinet à l'agence Erasmus+ France, est l'invité de Melchior Gormand.

Pour aller plus loin : https://www.erasmusdays.eu/

L'INSTANT CULTURE

Une trentaine d'objets appartenant à Georges Sand exposés dans son domaine à Nohant.

A réécouter : https://rcf.fr/culture/une-trentaine-d-objets-appartenant-georges-sand-exposes-nohant



AU MENU EGALEMENT

• 17 objectifs pour demain, avec Patrick Lonchampt / La France et les ODD

• Ça fait du bien d'en parler / Jacques Chirac et le handicap