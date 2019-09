3000 marcheurs pour le climat à Bordeaux

3000 manifestants ont défilé dans les rues de Bordeaux samedi, et parmi eux, des salariés de Ford Blanquefort, des marcheurs pour le climat mais aussi 200 gilets jaunes.

Ils étaient donc 3000 manifestants réunis samedi après-midi pour défendre le climat à Bordeaux, rejoints aussi par des gilets jaunes, ou encore des ex-salariés de Ford Blanquefort. Une lutte commune avant que le cortège ne se sépare. Les gilets jaunes ont rejoint le centre-ville, via la rue Sainte-Catherine jusqu’à la place de la Comédie. Le cortège Climat s’est rendu vers le Rocher Palmer en traversant le Pont de Pierre et l’avenue Thiers.Dans le cortège des familles, et des jeunes, comme Jonathan 17 ans, qui milite également à la JOC, la jeunesse ouvrière chrétienne.

Parmi ces manifestants des chrétiens engagés sur les questions climatiques, c'est le cas de Grégoire Darragon, membre de l'observatoire Laudato Si.