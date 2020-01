36ème Salon de Peinture et Sculpture de Ballan-Miré

Pour cette 36ème édition, le Salon de Peinture et Sculpture continue d’être LE lieu de découvertes artistiques et d’échanges avec plus de vingt artistes peintres et sculpteurs, présents durant les deux jours. Chacun à leur manière, les artistes bousculent nos pensées et nos émotions à travers leur exploration de l’art et leur conception du monde. Que vous soyez avertis ou simples curieux, entrez dans leurs univers et laissez-vous surprendre par leurs œuvres.

Pour nous présenter ce Salon qui aura lieu ces 25 et 26 janvier nous recevons Marion Simoncello, coordinatrice de projets à la MJC de Ballan-Miré.