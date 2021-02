37 : Des photos pour une "culture en danger" / Reportage à la bibliothèque des Studios

Au sommaire :

- Chargé de communication, clown, maquilleur : tous ces métiers touchés par la fermeture de lieux culturels passent ce moment sous l'objectif de Romain Gibier. Les photos de ce Tourangeau ont été diffusées sur les réseaux sociaux et dans le lieux culturels, principalement à Tours. Le but de ce projet nommé "Culture en danger" : mettre en avant des métiers à l'arrêt ! Reportage.

- Si le cinéma vous manque, sachez que vous pouvez toujours aller aux Studios à Tours. Pas pour y visionner un film bien sûr, mais pour vous rendre à la bibliothèque de cinéma d'art et essai . On y trouve une collection de livres et de revues autour du septième art et vous pouvez aussi y acheter des DVD.