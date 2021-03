3QA Christophe Ramond - droits des femmes

Elle date du début du 20e siècle.

La journée du 8 mars, du droit des femmes trouve son origine à cette époque, avec l’arrivée des luttes ouvrières , des manifestations de femmes qui réclament droit de vote, meilleures conditions de travail et égalité entre les sexes. Avant-hier le département du Tarn était présent auprès de son partenaire du comité d’information et de documentation des femmes et des familles, pour rappeler son engagement.

Christophe Ramond président du conseil départemental tarnais.