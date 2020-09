3QA Claude Milord Président de l'asso Natonalei des familles des martyrs d'OGla

Le 11 mars 1945, l’Association Nationale des Familles des Martyrs d’Oradour-sur-Glane a été créée pour veiller au devoir de mémoire et maintenir le souvenir du drame dans les générations actuelles et futures. Son Président Claude Milord nous parle du travail de l’association et comment on a retrouvé une 643 eme victime du 10 Juin 1944.