3QA Gérard Bono Dir Scène Nat Aubusson

3QA Gerard Bono, directeur de la scène nationale d’Aubusson en Creuse,







Le confinement a mis un frein brutal aux activités du théâtre, un lieu où l'on travaille et où on accueille du public, c'est un lieu intimement imbriqué dans la vie économique culturelle et sociale d’un territoire. Comment peut on ressortir d'une telle crise ?