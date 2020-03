3QA Guillaume Beaudrouet gérant Serres de Vanteaux HV

Économie Locale : Plus de plants de légumes et graines à la vente pendant la période de confinement !



Un des nombreux horticulteurs de la Haute Vienne pousse un cri d’alarme ! La saison de vente des plants de légumes était prête à la vente ! Guillaume Beaudrouet, Gérant des Jardins de Vanteaux à Limoges nous explique l'utilité des jardins familiaux.



Ils présentent deux avantages : nourrir le jardinier et l'occuper en ces temps de confinement, espérons que la Chambre des horticulteurs trouvera une solution dans le respect de la sécurité de tous !