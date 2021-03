3QA Léna Clément - SNU

Vous avez entre 15 et 17 ans ?

Alors vous avez jusqu'au 20 avril prochain pour vous inscrire au Service National Universel piloté par l'Etat. Lancé en 2019, il est aujourd'hui déployé dans tous les départements. Au menu, un séjour de cohésion de 12 jours (du 21 juin au 2 juillet) et une mission d'intérêt général de 84h.

Léna Clément est responsable du service départemental jeunesse engagement et sport.



Infos et inscriptions en ligne sur le site snu.gouv.fr.