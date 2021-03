3QA Madiha Ellaffi - 15e Journée de l'Allergie

Aérer 2 fois par jour, 20mn le matin, 20mn le soir.

C'est le conseil à appliquer pour lutter contre les allergènes. Aujourd'hui mardi 16 mars c'est la 15e journée française de l'allergie. L'occasion de rappeler les bonnes pratiques à adopter, alors que 90% des Français ignorent que l'air intérieur est davantage propice aux allergènes et polluants.

Madiha Ellaffi est pneumo allergollogue et membre de l'association Asthme et Allergies dans le Tarn.

Un site internet est en ligne pour répondre à vos interrogations sur le sujet : www.allergies-interieur.org.