3QA Nicolas Pomarède - fonderie Gillet

L'union fait la force à la fonderie Gillet.

C'est le leitmotiv de cette entreprise qui a plus de 300 ans. Après une série de crises et de dépôts de bilan jusqu'à la faillite en 2014, les salariés ont décidé de reprendre le volant du groupe en créant une SCOP, Société Coopérative et Participative.

Histoire d'une aventure locale, d'un savoir faire ancestral mais aussi réel coup de poker avec son directeur, Nicolas Pomarède.