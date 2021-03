3QA Yohann Michaud - SPAP Semaine pour les Alternatives aux Pesticides

La SPAP c'est quoi ?

Du 20 au 30 mars, c'est la Semaine pour les Alternatives aux Pesticides. Cette année s'ouvre la 16e édition autour du thème de "la Souveraineté Alimentaire". Samedi à Lavaur dans le Tarn vous pourrez échanger avec différentes associations (Tarn Sans Pesticides, Nature et Progrès, Vaurais Nature Environnement) sur le marché le matin avant un rassemblement dès 14h au jardin de l'Evêché.



Décryptage en compagnie de Yohann Michaud, coordinateur de Biocybèle et membre de Nature et Progrès.