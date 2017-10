4 à 5 ans de travaux au château d'Aubenas

Le château va être rénové, pour accueillir un centre d'art contemporain. Coût total du projet : plus de 7,3 millions d'euros, dont la moitié est subventionnée. Les échafaudages sont déjà visibles sur la façade et même le toit du bâtiment. On passe le projet à la loupe avec notre invité, le maire d'Aubenas Jean-Pierre Constant.