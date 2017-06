4 nouveaux diacres permanents dans la Meuse

Tous les samedis à 11h00

Le forum, c’est un nouvel espace d’échanges et de réflexion sur RCF Lorraine. Chaque samedi matin, retrouvez un nouveau débat autour d’un thème de société. Une demi-heure pour réfléchir sur le monde, se positionner, se remettre en question et s’ouvrir à l’autre. Chrétiens, militants, spécialistes, citoyens… ils partagent leurs regards et leurs interrogations avec vous. Alors retrouvez-nous samedi à 11h00, écoutez et réagissez.