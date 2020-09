4 septembre 2020, Beyrouth un mois après et Patrick Weiten, Moselle déracinée.

Le 18/19 en Moselle en partenariat avec le Conseil Départemental de la Moselle. Nous serons au Liban après le journal régional présenté par Sébastien Souici avec les docteurs Fadi Aboujaoudé depuis Beyrouth et Khalife Khalifé en studio à Metz. Nous retrouverons Gérard Schoenenberger et Sébastien Wagner pour évoquer Robert Schuman décédé le 4 septembre 1963 et ouvrons ce 18 19 avec le président du département Patrick Weiten, un grand programme Moselle déracinée était prévu fin septembre à Metz coïncidant avec l'ouverture de la Fim. En raison de la Covid, ce programme n'est pas déraciné mais grandement reporté. Patrick Weiten en conférence de presse hier matin en compagnie de Jean-Marie Vannesson pour les questions.