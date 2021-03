400 000 repas à 1 euros distribués aux étudiants néo-aquitains depuis fin janvier

Plus de 22 millions d’euros en France, dont 14 millions dans l’académie de Bordeaux, ont été consacrés depuis septembre dernier à la lutte contre la précarité étudiante.

La mise en oeuvre du repas à un euro pour les étudiants s'est étendu aux non boursiers depuis le 25 janvier. En Nouvelle Aquitaine, plus de 400 000 repas ont ainsi été distribués depuis fin janvier.

Violaine Attimont a suivi Sarah, étudiante en licence de biologie, qui vient chaque jour au resto U de l'espace campus récupérer ses repas.

Les repas à un euro sont financés par l'état à travers le crous. La moitié sont pris par des étudiants non boursiers.

Autre mesure en faveur des étudiants : ils bénéficieront de la gratuité totale des TER et des cars interurbains en Nouvelle-Aquitaine, jusqu’à la fin de l’année scolaire, pour des trajets entre domicile et lieux d’études ou d’examens.