43 ième Salon d’automne des Arts Ripagériens

Cette semaine, Jacques Brosse est allé à la rencontre de Patrice Tournadre, président de l’association Les Arts Ripagériens. C’est l’occasion d’en savoir plus sur cette association et le Salon d’automne ouvert aux peintres, aquarellistes et sculpteurs amateurs ou professionnels. Suivront d’autres informations culturelles de la vallée du Gier.

Le 43ième Salon d’automne de cette association se déroulera à Rive de Gier, salle Jean Dasté du 17 au 24 novembre tous les jours de14h30 à 18h30.



Patrice TOURNADRE, président des Arts Ripagériens:

p.tournadre@orange.fr