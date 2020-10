5 chefs au piano à Tours

La centrale nucléaire de St-Laurent contribue indirectement à la production maraichère dans le Loir-et-Cher. Comment ? Et bien vous le verrez dans ce journal



Demain... trois chefs des restaurants collectifs jeunesse et habitat vont cuisine ensemble à Tours / le but : montrer que restauration collective rime aussi avec cuisine de saison locale et faite maison !



Un temps dans l'ensemble encore perturbé demain mercredi sur la Touraine et le Loir et Cher et 12° en moyenne demain après-midi.