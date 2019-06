5 ème édition de BEAUX LIEUX à Beaux Lieux les Loches et Loches

Ludivine Boissineau, chargée de développement culturel au sein de l' association B2X nous présente la 5ème édition de Beaux Lieux , des créations contemporaines dans le paysage entre Beaulieu les Loches et Loches, du 8 juin au 3 novembre.

Une 5 ème édition sur le thème de la Renaissance.

Au fil d’une flânerie tranquille à travers ville, jardins et prairies, vous découvrirez un patrimoine paysager inconnu, des œuvres puissantes et des petits coins charmants. Chaque coin de rue ou de ruelle peut vous surprendre. Dominée par l’extraordinaire reconstruction du Grand Clocher de l’église abbatiale, la ville vous offre une promenade ponctuée de sculptures. Vous y découvrirez la créativité des artistes, le savoir-faire des entreprises du Lochois et la fougue des jeunes qui ont participé à cette aventure hors du commun.