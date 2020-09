50 ans le 30 septembre 2020 !!!

"Toujours + !!!" rend hommage à notre ami Jean-François Césarini, et pour se faire on reçoit ses amis Souad Zitouni, députée de la 1ère circonscription d'Avignon, Paul-Roger Gontard avocat, Boris Delécluse entrepreneur, Eric Breton compositeur et chef d'orchestre, Coralie Pressard compositrice et chanteuse, Lucia Pozzi metteuse en scène et Olivier Douau comédien et Yves Sespedes qui apportent leur amicale et modeste contribution.