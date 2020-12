50 millions d'euros d'aides de la Région pour les entreprises toujours fermées

Si de nombreux commerces ont pu rouvrir pour les fêtes, d'autres sont toujours portes closes. Bars, restaurants, discothèques et autres salles de sport resteront fermées jusqu'à la fin de l'année. La région Auvergne-Rhône-Alpes a donc bâti un plan pour les accompagner les secteurs concernés.

50 000 millions d'euros pour aider à passer le cap

Au total, ces aides nouvelles représentent un investissement régional de 50 millions d’euros. Ce plan se compose de 4 dispositifs :

La prise en charge, de manière rétroactive, de tous les investissements effectués depuis le 1er janvier 2020, à hauteur de 25% et jusqu’à 5 000 €.

Une aide de 5 000 € pour tous les investissements spécifiques au développement de la vente à emporter.

Une aide de 1 500 € pour le développement du commerce en ligne.

Un prêt à taux zéro, jusqu’à 30 000 €, garanti par la Région avec un différé de remboursement de 2 ans.

Les salles de sport durement touchées

Parmi les témoins présents lors de cette visioconférence, Patrick Mazerot, propriétaire des centres L'Appart Fitness. Son groupe créé il y a 23 ans compte 44 établissements (dont plus de la moitié en Auvergne-Rhône-Alpes). Il représente 750 salariés et 140 000 adhérents.



« On a deux mois d'activité forte en septembre et en janvier. On nous a gâché le mois de septembre avec les annonces de fermetures » indique Patrick Mazerot.

« On demande la réouverture le 4 janvier. On a servi 27 millions de séances de sport à 7 millions de français. Pas un seul cluster » poursuit le fondateur de l'Appart Fitness.

90 000 établissements concernés sur la région

Parmi les secteurs représentés, les discothèques, les bars et les restaurants. Cela concerne 90 000 établissements inscrits à l'Umih en Auvergne-Rhône-Alpes.



Elisabeth Grumel est la gérante de la Brasserie l'Européen à Chamalières. Elle a bien du mal à obtenir les aides promises par l'état.

« Notre devoir, c’est d’être à leurs côtés pour qu’ils puissent passer le cap et être prêts lorsqu’ils pourront rouvrir », explique Laurent Wauquiez, Président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.