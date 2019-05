500 cavaliers débarquent à Chambord pour fêter la Renaissance

Des états généraux des migrations mis en place au niveau national et local. Objectif : dénoncer certaines choses mais aussi faire des propositions.



Le CDCA, le conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie, organise un forum le mercredi 5 juin prochain à Saint-Satur. Il s'articulera autour des seniors et des nouvelles technologies de la communication.



Dans moins d'un mois, 500 cavaliers vont débarquer à Chambord pour célébrer la Renaissance. Les 29 et 30 juin, l'équitation notamment d'itinérance sera à l'honneur.



Être au plus proche des familles des détenus pour les rassurer avant la rencontre au parloir. C'est l'objectif d'Halte famille. L'association est à la recherche de bénévoles.