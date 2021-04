500.000 euros pour 12 associations Bretonnes pour lutter contre la pauvreté

Au quotidien, Douar Nevez est une association qui vient en aide à un public sous le joug des addictions dans le Morbihan, sur consultation anonyme et gratuite. Et le nombre de patients pris en charge ne cesse d'augmenter...Dans ce contexte, la dotation exceptionnelle de 500 000 euros pour 12 associations dans le cadre du plan France Relance, dont bénéficie Douar Nevez, va ouvrir de nouvelles portes à l'association, et permettre peut être l'accompagnement global d'une quarantaine de personnes supplémentaires en 2 ans.

Laurent Pommereuil répond aux questions de Pierre Girault.