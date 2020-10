58e Fête des jardins à Laquenexy et "Le ciel sur la terre" St-Maximin Metz.

Nous serons après le journal régional de Sébastien Souici aux Jardins fruitiers de Laquenexy pour la 58e fête des jardins avec le directeur Pascal Garbe. l'invité du jour, ami des jardins, Pascal Légitimus et Laurent Steichen, vice-président au Conseil Départemental en charge du tourisme. Comme chaque vendredi nous parlerons histoire avec Sébastien Wagner et Gérard Schoenenberger, ce soir Marcel Grosdidier de Maton, grand-père du maire de Metz, François Grosdidier. Et pour débuter ce 18/19 rendons nous dans l'église St-Maximin rue Mazelle à Metz pour découvrir l'installation "Le ciel sur la terre" avec l'artiste Isabelle Adelus et Suran.