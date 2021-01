59 000 € pour la poire tapée

Des nouvelles des travaux du quartier Gare à Blois qui continue d'évoluer : aménagement du parvis, construction de logements et de la gare routière.



L'association la maison de la poire tapée est très heureuse des 59 000 euros qui vont permettre de rénover le four de Rivarenne.



Les conditions météo de demain, avec des brouillards à nouveau demain matin. On vous en parle après toutes les infos que nous développons tout de suite dans votre journal local de la soirée.