7 000 salariés du Loir et Cher ont recourt au travail partiel

L'activité partielle, plus de 7 000 Loir-et-Chériens y sont confrontés depuis le début de l'épidémie de Coronavirus. Comment cela s'organise et qu'est ce que cela change pour les salariés et les employeurs? On le verra dans cette édition.



Les jeunes agriculteurs d'Indre et Loire lancent une carte interactive pour recenser les exploitation qui propose des ventes à la ferme. Ils espèrent ainsi attirer les client vers une consommation locale en période de confinement.



Pas de changement dans le ciel, le soleil se maintien. Les températures baissent légèrement et il gèlera encore cette nuit.