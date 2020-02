750 jeunes seront recrutés pour le Service National Universel en Gironde

En 2019, 2.000 jeunes avaient été choisis pour participer à la première édition du Service National Universel. Pour cette année, 30.000 jeunes, partout en France, y seront accueillis.

Dans le département de la Gironde, 750 jeunes volontaires seront recrutés.

Pour candidater il faut être âgé de 15 à 16 ans, sortir de son année de 3ème et résider en France. Une convocation sera envoyée aux jeunes sélectionnés afin qu’ils prennent connaissance de leur lieu d’affectation. Ils seront obligatoirement reçus dans un lieu hors de leur département de résidence. Les familles n’auront aucun frais à débourser, trajets et hébergements sont pris en charge par l’État. Le service National universel dure d’un mois et se fera en deux temps. D’abord, un séjour de cohésion de deux semaines – du 22 juin au 03 juillet – réunissant des jeunes de différents territoires et milieux sociaux. Ensuite, ils auront à effectuer une mission d’intérêt général de deux semaines au cours de la même année.

Cette année, tous les départements de France métropolitaine et d’outre-mer accueilleront des jeunes, contre 13 départements en 2019. En Gironde, le centre de vacances U.C.P.A. de Vendays-Montalivet accueillera des jeunes lors de la phase de cohésion.

Il est possible de postuler en ligne sur le site snu.gouv.fr depuis lundi 03 février.