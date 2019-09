7e édition de GEN (Grand Est Numérique) jeudi 12 et vendredi 13 septembre Metz

La 7e édition de GEN (Grand Est Numérique), c'est jeudi 12 et vendredi 13 septembre 2019.



5 000 professionnels attendus, 87 exposants, pour ce grand rendez-vous « business et numérique » du Grand Est. Santé, mobilité, tourisme, commerce... aucun domaine n'échappe à l'innovation technologique. GEN proposera notamment un débat sur « intelligence artificielle et éthique ». Une journée sera ouverte gratuitement aux étudiants, et les 2 jours pour les demandeurs d'emploi.

Objectifs, intervenants, publics visés... 3 questions à Frédéric SCHNUR, président de l'association « Grand Est Numérique ».