7ème Festival VIVA IL CINEMA du 04 au 08 mars à Tours

Cette semaine focus sur le chapitre 7 du Festival VIVA IL CINEMA qui va avoir lieu du 04 au 08 mars à Tours.

Un Festival pour faire la part belle au cinéma italien contemporain et qui va se tenir sur 3 sites:

Salle Thélème, les Cinémas Studio et le CGR Centre.

Entre projections, compétion officielle et hommages , le Festival VIVA IL CINEMA va vous faire partager cette semaine toute la diversité du cinéma italien qui résonne comme un miroir aux préoccupations sociétales actuelles.

Pour nous présenter VIVA IL CINEMA nous recevons son directeur artistique: Louis d'Orazio et Valériane Lecoq en charge de la communication.