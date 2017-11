80% des photos sont inédites dans le livre " Le Mans en Noir et Blanc "

4 membres du magazine de la " Vie Mancelle et Sarthoise " viennent de sortir un ouvrage de photos. " Le Mans en Noir et Blanc ". 208 pages au fil desquelles on découvre la ville du 19ème siècle aux années 70 à travers 80% de tirages inédits. André Ligné et Jean Pierre Delaperelle deux des auteurs sont avec nous.