800 km en roulotte pour sensibiliser à l'autisme

• L'interview / Un périple particulier ...

Partie le 1er mai dernier de Lille, la famille Reigner-Vigouroux entreprend un long périple à travers la France afin de sensibiliser les habitants et la population à l'autisme. Pourquoi ? Leur fils aîné, Bosco, est lui-même autiste, et l'inclusion de ces enfants est parfois difficile. Benoit et Virginie Regnier-Vigouroux, à l'initiative de ce voyage sont les invités de Melchior Gormand.

Plus d'informations : https://www.facebook.com/archangeautisme/

Au menu également :

• L'innovation de Patrick Lonchampt / Piipee, un économiseur d’eau

• La bonne idée / Une nouvelle technique contre la scoliose