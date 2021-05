850 ans de la cathédrale de Tournai & journée de la liberté de la presse

Le dimanche 9 mai, la cathédrale de Tournai fête ses 850 ans de dédicace. L’édifice religieux aux cinq clochers a traversé les siècles, malgré les guerres et les tempêtes. Subissant cependant quelques dommages, la cathédrale a toujours reçu de l’aide des autorités pour les réparations et les rénovations.

Inscrite il y a 20 ans sur la prestigieuse liste de l’UNESCO - l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture – la cathédrale est une belle preuve du riche patrimoine religieux de la Belgique.



Reporters sans Frontières a dévoilé son annuel classement mondial de la liberté de la presse. Avec en tête de classement la Norvège, et à la 180ème place c’est l’Erythrée qui le referme. La Belgique arrive elle en 11ème position.

Mais que signifie "presse libre" aujourd’hui ? La pandémie a-t-elle également eu un impact sur les médias ?

Journalistes: Angélique Tasiaux & Anne Françoise de Beaudrap

Présentation: Natacha Cocq