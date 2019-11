8ème Semaine Régionale de la Création Reprise d'Entreprise en BFC.

Une semaine pour tout comprendre du 18 au 22 novembre, sur 21 sites dans 8 départements, à l'initiative des chambres consulaires (CCI et CMA), avec au programme : ateliers, rencontres avec des experts, animations, prix de l'entrepreneuriat. Il s'agit d'offrir aux porteurs de projets et aux jeunes entreprises les clés pour réussir leur démarche d'entrepreneur. Dans la Nièvre, l'opération aura lieu à Nevers le vendredi 22/11/2019, de 16h00 à 20h00, à la CCI. Informations et inscriptions www.creation-enreprise-bfc.fr