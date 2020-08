8h - Vendanges

Les vendanges sont encore précoces cette année !



Dans certain domaine la récolte s'est fait avec 1 mois d'avance. En cause : le réchauffement climatique. la question est de savoir si cela un impact sur les arômes du vin. Adèle Chiron s'est rendue sur place



Jacques Rousseau rappelle malgré tout que le millénisme 2020, est la 2e année la plus précoce après celle de 2017.