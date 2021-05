Invitée : Isabelle Loulmet, présidente de France Nature Environnement en Nouvelle Aquitaine

France Nature Environnement Nouvelle-Aquitaine se mobilise pour interpeller les candidates et candidats aux élections régionales pour une Nouvelle-Aquitaine solidaire et vivable. La confédération a listé 90 engagements regroupés en 4 thématiques, pour une application du principe de santé globale : santé humaine, santé animale, santé végétale et santé environnementale.