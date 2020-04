9000 visières pour les soignants et les gendarmes

Nicolas Dubois, un manceau de 33 ans, a été grièvement blessé dans un accident il y a trois. Il a décidé de venir en aide à ceux qui l’ont sauvé.

Pour cela, il crée, avec les « 3D maker », des visières de protections avec des imprimantes 3D. C’est la partie que l’on pose sur la tête qui sera imprimée quand la partie protégeant le visage est faite avec des feuilles de PVC.



« On est sur un modèle de no business »

Le projet repose en partie sur les « 3D maker ». Ces personnes, disposant d’une imprimante 3D et de matériel, ont pu imprimer les premières visières pour les donner, en premier lieu aux médecins généraliste.

Tout le monde n’a pas ce type de matériel chez soi, et tous le comprennent. C’est pourquoi Nicolas Dubois propose de passer par le don de matière première.

« Il faut nous donner du filament pour les imprimantes 3D soit du PVC »

140 personnes sont mobilisées sur la page Shields Visière Solidaire - Sarthe (COVID-19) sur Facebook pour la réalisation de visières ou bien pour le don de matière. Ce qui prime, c’est le modèle de « no business, pas de commerce » : « Quand on nous propose de nous rémunérer, on refuse ».



9 000 visières déjà distribuées pour les soignants et les gendarmes

La distribution de ces protections se fait bien évidemment de manière raisonnée et de façon a respecter les règles du confinement et des gestes barrières.

Après des discussions avec les autorités, l’initiative Visières Solidaires 72 a été reconnue d’intérêt général. Cela permet aux livreurs de ces visières de se déplacer, continuellement dans le strict respect des règles de ce confinement, pour les donner aux soignants et aux forces de l’ordre. Plus qu’une « simple livraison », Nicolas Dubois parle d’un échange avec ces bénéficiaires.

« Ce sont souvent des livraisons très émouvantes, vraiment une belle histoire dans une situation sanitaire très catastrophique ».

La production de ces visières pourrait bien aller au-delà de la période de confinement et du 11 mai.