98% des habitants de Riom bientôt raccordables à la fibre

L’opérateur d’infrastructure XP Fibre (filiale de SFR-Altice) a fait le point sur l’avancée de la couverture en fibre optique à Riom. « 98% de la commune est équipée de la fibre pour une connexion internet à Très Haut Débit, soit 12 969 prises opérationnelles déployées », indique Cyrille-Frantz Honegger, Délégué régional Centre-Est d'Altice France.

Le réseau compte 31 armoires sécurisées et 2 nœuds de raccordements répartis sur la commune. Il sera contrôlé régulièrement par XP Fibre qui pourra dépêcher des mainteneurs locaux si nécessaire. L’opérateur souligne par ailleurs que l’installation et l’entretien se fait entièrement sur fonds propres et ne coûte rien au contribuable.

Un atout pour les riomois et l'attractivité du territoire

Si les confinements récents et le recours massif au télétravail ont accentué la nécessité d’une connexion internet optimale, la fibre optique arrive à point nommé dans la mesure où elle est 10 à 20 fois plus rapide que l’ADSL.

L’arrivée de la fibre à Riom est également une aubaine pour le maire de la commune. Pierre Pécoul qui y voit un atout d’attractivité économique pour la ville. Et de rappeler l’implantation prochaine d’un nouvel atelier du groupe Hermès d’ici 2024, avec 250 emplois à la clé.

L’objectif de 100% de couverture sur Riom devrait être atteint d’ici fin 2022 avec des adaptations possibles en fonction des futures évolutions urbaines.

Programme Très Haut Débit. Ce déploiement du réseau fibre à Riom s’inscrit dans le cadre du programme national Très Haut Débit lancé par l’État depuis 2010. Il vise une couverture en fibre optique de l’ensemble du territoire par le biais d’opérateurs privés. En 2019, Altice France a racheté les installations riomoises d’Orange et a ouvert son réseau à d’autres opérateurs éligibles, comme de Free.