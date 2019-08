Abbaye Royale de l'Epau, un patrimoine préservé

L'Abbaye Royale de l'Epau c'est 850 ans d'histoire. Tout commence au 13ème siècle avec sa fondation par Bérengère de Navarre, veuve de Richard Coeur de Lion.



Aujourd'hui ce lieu d'exception appartient au département de la Sarthe, après un rachat en 1959. Ce patrimoine cistercien est constamment en rénovation. Des projets sont aussi en cours ou on aboutit comme les jardins permacultures. Des légumes qui sont ensuite utilisés dans le café de l'Abbaye.



Partez avec Pierre Girault et sa guide d'un jour Jade Houdoin (médiatrice culturelle et communication) à la découverte de ce lieu figé dans l'histoire des moines du 13ème siècle. Direction la Sarthe, plus précisément à Yvré-l'Évêque, commune colée au Mans.