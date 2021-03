Abus sexuels dans l'Eglise de Vendée : Mgr Jacolin fait acte de repentance

L’actualité de la semaine en Pays-de-la-Loire, c’est cette célébration liturgique de repentance célébré par l’évêque de Vendée, pour demander pardon à Dieu, au nom des enfants victimes de violences sexuelles de la part de prêtres. Une plaque sera déposée dans la cathédrale de Luçon par l’évêque Mgr François Jacolin.



L’autre actualité des diocèses est la venue en Sarthe des reliques de Sainte Bernadette. Une venue qui a attiré les foules, témoignant de l‘attachement que porte les sarthois à la petite voyante de Lourdes.



L’initiative est mayennaise. Avec l’âge, les gestes les plus basiques peuvent devenir très compliqués et représenter un frein à l’autonomie et parfois au maintien à domicile. L’état aide certains ménages pour l’aménagement des logements, mais le département de la Mayenne a choisi de compléter ce dispositif.



Cette semaine, rencontre avec Sébastien Bolle, auteur du livre "RSE, les fondamentaux", qui sortira en septembre prochain.

Ce livre décline les principes de la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises, sous forme d'abécédaire. Il veut donner les clés pour comprendre ce concept, qui vise à intégrer les enjeux écologiques dans le fonctionnement de l'entreprise.



Et enfin reportage à la galerie David d’Angers ou une œuvre du célèbre sculpteur « La Jeune Grecque » s’en est allé pour le musée du Louvre. Un prêt pour une exposition. Elle commence en septembre, mais « La Jeune Grecque » est déjà partie pour Paris afin de passer par « l’hôpital des œuvres d’art », avant d’être exposée.