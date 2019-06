Abus sexuels dans l'Église - Une théologienne s'engage 2/2

Abus sexuels dans l'église, suite et fin ce mardi de la conférence de la théologienne, soeur dominiciaine et présidente de la COREFF, Véronique Magron.

Conférence donnée à Poitiers le 28 mai dernier à l'initiative de l'association Les sens des livres.

Dans cette seconde partie, Véronique Margron tente de donner les clés pour répondre aux questionnements: comment? pourquoi? et livre des pistes à suivre pour faire face à la crise que traverse l'église aujourd'hui.