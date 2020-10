Accompagnement spirituel et discernement: comment choisir en toute liberté?

Après avoir été supérieur de la communauté jésuite à Lyon, le père Michel Joseph vient d’arriver à Marseille.

Il remplace le père Thierry Lamboley à la tête de la communauté jésuites et du service diocésain de la vie spirituelle,

Le père Michel exerce son ministère depuis 43 ans,

un ministère tourné vers les jeunes et l’enseignement.

Il a d’ailleurs été aumônier général des scouts de France pendant 4 ans au début des années 2000.

Aujourd’hui dans carrefour catholique nous vous proposons de faire plus ample connaissance avec le père Michel Joseph et aussi aborder des thèmes qu’il connaît bien: l’accompagnement spirituel et le discernement.