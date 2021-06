Accueil Louis et Zélie Martin

Déposer une difficulté d'ordre familial ou affectif, pouvoir compter sur des frères et soeurs qui accueillent ce fardeau sans jugement, c'est tout l'objet de ce nouveau lieu pour des personnes qui traversent une difficulté d'ordre familial ou affectif. Le Père Henri Delavenne, curé de la paroisse, Dominique Lasnez, paroissienne et engagée dans ce nouveau service d'écoute et Sylvie Gravet du service de la Pastorale des familles nous en parlent.

Un numéro de téléphone : le 07 49 54 36 10

Un mail : accueillouisetzelie76@gmail.com