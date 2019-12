Accueil Louis et Zélie : un lieu d'écoute missionnaire et gratuit ouvert à tous

Depuis cet automne, un Accueil Louis et Zélie est présent en Vendée, dans 4 villes, à la Roche sur Yon, les Sables d’Olonne, Luçon et Montaigu. C’est un lieu d’écoute missionnaire, gratuit, anonyme, ouvert à tous, proposé dans une vingtaine de diocèse en France. Fanny Brevet s’entretient avec Michel Bernet-Rollande, à l’initiative des Accueils Louis et Zélie dans le diocèse de Luçon.