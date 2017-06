Un goût de vacances dans "La vie économique et sociale", cette semaine. A Tartaras près de Rive-de-Gier, Vincent Berthet rencontre Anne Deplaude, agricultrice et membre du réseau Accueil Paysan, ainsi que Michel Charmey, agriculteur retraité à Chamboeuf et président de l'association Accueil-Paysan pour la Loire.