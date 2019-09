ACE, documentaire historique et pastorale du tourisme

Dans le best of des routes diocésaines ce dimanche, retour sur la rentrée de l'Action catholique des Enfants, annonce de la diffusion au cinéma du documentaire sur l'Eglise mosellane face à l'oppression nazie et rencontre avec Géraldine Caps, directrice du Service diocésain de la pastorale du tourisme et des loisirs, à l'occasion des Journées européennes du patrimoine.