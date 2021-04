Acoustic Attack le live fait à Brest

Acoustic Attack est une association qui oeuvre pour faire connaître et mettre en valeur les artistes locaux. Ils organisent des sessions acoustiques, des lives reports...

On revient sur la création de l'association, sa mise en place, ses parties prenantes avec Manu Richard l'un des fondateur de l'association.

Plus d'infos : https://fr-fr.facebook.com/AcousticAttack/