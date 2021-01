Actualité des chrétiens d'Orient - 3 avril 2021 à 07:18

Le samedi à 7h18 et le dimanche à 8h52

Les chrétiens d'Orient constituent une mosaïque de communautés dont l'histoire remonte aux origines du christianisme. Malmenées en ce début de XXIe siècle, ces communautés restent bien vivantes. Mgr Pascal Gollnisch, directeur de L'Œuvre d'Orient, nous emmène chaque semaine à la rencontre des chrétiens d'Orient et décrypte leur actualité. Œuvre d'Église, L'Œuvre d'Orient est la seule association française entièrement dédiée au soutien des chrétiens d'Orient. Elle contribue à leur éducation, à leurs soins et les accompagne spirituellement depuis plus de 150 ans.