14e Semaine de l’Eau: l'Eau et l'Innovation.

Cette semaine Nicolas Hermet reçoit:

Isabelle villebrin, enseignante avec Alice et Alexia ses élèves.



pour la 14ème édition de la Semaine de l’Eau organisée par l’établissement Agro-environnemental du Tarn sur le site du Lycée d’Albi-Fonlabour. Placée cette année sous le signe de l’Innovation, celle-ci propose à un large public des ateliers, expositions, conférences et visites, et à pour objectif de le sensibiliser à une gestion durable de l’eau.



Un format spécial cette année avec une conférence de l'Agence de l'eau Adour-Garonne et des entreprises tarnaises gestion et traitement de l'eau en partenariat avec la CCI du Tarn en visio, mais aussi et parallèlement des expositions créées par les BTS Gemeau et les lycéens. Une programmation forcément adaptée au contexte sanitaire.



Les enjeux de sensibilisation à la gestion durable de l’eau méritent vraiment le maintien de cette semaine, d’autant que le programme des interventions, et le travail des élèves et de leurs encadrants, sont une fois de plus remarquables.





Les trois Etablissements Publics Locaux d’Enseignement et de Formation Professionnelle Agricole (EPLEFPA) du Tarn, du Gard et de La Lozère disposent de compétences scientifiques et techniques dans le domaine de l’eau, notamment au travers des différentes formations de BTS et Licences professionnelles.



La Plateforme Technologique GH2O, qui fédère ces trois établissements permet aux apprenants des différentes filières la mise en application de leurs apprentissages dans le cadre de projets de transfert de technologie conduits auprès des entreprises du territoire.



Suivez tout l'évènement sur le compte Insta "Campus Albi-Fonlabour" ou Twitter "semainedeleau81"