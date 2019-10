18/19 en Provence du mardi 08 octobre 2019

Au sommaire de l'émisson du jour :



- Regard sur l'actualité avec Sophie Lecomte qui reçoit Roland Blum, chargéde la mobilité et des transports à la métropole Aix Marseille Provence.



- L'invité du jour : Agnès Luque reçoit Jean Antoine Ségura, doctorant en archéologie médiévale et responsable du site archéologique Sainte Candie à Roquebrune/Argens à l'occasion du 1er Congrès international d'Histoire et d'Archéologie qui se tiendra du 19 au 25 octobre.



- Journal en Provence avec Audrey Souriau