18/19 en Provence du mardi 29 octobre 2019

Au sommaire de l'émission de ce soir :



- Regard sur l'actualité avec Olivier Pavie, chef d'entreprise, consultant, formateur, journaliste et écrivain dans le numérique nous parle de l'ALICEM.



- Notre invité du jour Philippe Pergola, chercheur au CNRS, pour nous parler du congrès international d'histoire et d'archéologie à Roquebrune sur Argens et Golfe de Saint Tropez au micro d'Agnès Luque



- Journal en Provence avec Audrey Souriau



- Le coup de coeur du jour avec la rédaction de RCF Gap qui reçoit Martine Bouchardy élue de la ville de Gap pour parler de la programmation de Quattro.